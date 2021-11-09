Коронавирус у животных: обнародовано серьезное последствие инфицирования [ Редактировать ]
Группа исследователей из Великобритании провела эксперименты, в ходе которых выяснила, что у кошек и собак, которые переболели коронавирусной инфекцией, было зафиксировано воспалительное заболевание сердца. Об этом сообщает NBC News.
У заболевших животных наблюдалось депрессивное состояние, а также вялость и отсутствие аппетита. В ходе анализов выяснилось, что у них миокардит.
У них было либо затрудненное дыхание из-за скопления жидкости в легких и из-за болезни сердца, либо они теряли сознание из-за нарушения сердечного ритма.
Отмечается, что ученые утверждают, что около 12,5% животных, переболевших коронавирусом, страдают от миокардита.
Читайте также, специалисты-биологи провели исследование, в ходе которого были изучены клетки дыхательных путей различных животных. Согласно результатам исследования, SARS-CoV-2 способен заразить только приматов и представителей рода кошачьих.
Кроме того, международная команда ученых из США и Малайзии обнаружила новый вид коронавирусной инфекции, который может передаваться от собак к людям. В ходе исследования были обнаружены факты лечения 300 жителей Малайзии в 2018 году от пневмонией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Серьезные угрозы требуют высокого уровня политического вмешательства
Найбільше хворіють на Одещині, Харківщині та Дніпропетровщині.
Наилучшая ситуация наблюдается в Хмельнцикой области
За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили более 3 миллионов зараженных
У Всесвітній організації охорони здоров'я порахували, що за останній місяць кількість заражень зросла на половину! І причин цьому дві: недостатні темпи імунізації та передчасне послаблення карантинних обмежень.