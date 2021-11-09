Із синцями на шиї та зламаною ключицею до лікарні Харкова привезли семирічну дівчинку. І дитина травмувалася - у себе вдома, в дитячому будинку сімейного типу. Названий батько переконує: дівчинка впала. Втім, поліція - іншої думки.

Світлана Шекера відвідала село, де мешкає родина. Її репортаж далі.

Це фото сколихнуло соцмережі. На ньому - семирічна дівчинка із великим синцем на шиї, ранами на губах та зламаною ключицею. У такому стані дитина потрапила до лікарні.

Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації:

Поступила дитина, вона поступила в больницю, зараз під наглядом медичного персоналу, ситуація стабільна, надається допомога.

З'ясувалося, що дівчинка живе в дитячому будинку сімейного типу в селищі Слатине, під Харковом. І таких травм їй нібито завдав її ж батько. За однією з версій - за те, що порвала книжку. Утім, поліції чоловік розказав - інше.

Інеса Снітко, старший інспектор з комунікації Харківського районного управління поліції №3:

Зі слів батька семирічна дівчина отримала тілесні ушкодження внаслідок падіння зі сходів.

А от і сам батько Євген Маслієв - у лікарні з іншими дітьми. Їх у родині восьмеро. Після інциденту соціальні служби - забрали всіх на обстеження. Що саме сталося зі старшою донькою - чоловік не пояснює.

Какие вігадки. Ноу коммент. Шо вы делаете.

Нічого не коментує й мати Ганна Маслієва.

Почему на шее синяки и как сломали ключицу? А куда вы уходите?

Родина живе тут, у селищі Слатине. Купили будинок і заселилися рік тому.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Та поспілкуватися з батьками дітей нам так і не вдалося. Двері ніхто не відчиняє, а сусіди кажуть - не бачили їх уже кілька днів.

Новиною місцеві - шоковані.

Ніна Мартиненко, сусідка:

Нормальна родина. Не п'ють не курять. Діти ухожені. В домі чисто, їсти є що. Ніколи не було ніяких ні криків, ні шуму, ніде нічогісінько. Я несколько раз ходила туди у двір до них. Вона мені відкривала холодильник показувала і фрукти там, і м'ясо є їсти. Я бачила каструлі наварює. Наварені були.

Батько - 49-річний Євген - колишній військовослужбовець. Мати - доглядає за вісьмома дітьми. Чотирьох - вони всиновили. Ще чотирьох - взяли під опіку.

Клавдія Герасименко, сусідка:

Дітки бігали веселі такі всегда. Я знаю, такі довольні були, що в них папа й що в них мама є. Це вони постоянно це повторювали. А знаєте, в сім'ї ти такий, а на вулиці друга людина. Бог його знає.

Нічого підозрілого не побачили й соціальні служби, які навідувалися до родини у вересні.

Ольга Шевченко, начальник служби у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації:

До того вони були в серпні. Тобто певні дії з контролю здійснювалися працівниками представниками органів опіки та піклування.

Після обстеження в лікарні дітей відправлять в обласний центр соцзахисту. А в поліції, тим часом порушили кримінальну справу. За "умисне тяжке тілесне ушкодження" дитині - винуватцю загрожує до восьми років ув'язнення.