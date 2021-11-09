Врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, какая вакцина от коронавируса до конца исследована учеными.

В интервью Дмитрию Гордону заслуженный врач рассказал, что препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech, попросту "Пфайзер" исследован до конца.

"По Пфазеру закончена третья фаза - полностью. Пфайзер исследован до конца, Модерна тоже практически до конца", - утверждает педиатр и добавляет, что никаких "еще несколько лет не нужно".

Евгений Комаровский также говорит, что просветительской работой на тему необходимости вакцинации от коронавируса должна заниматься власть, чтобы убедить "твердолобых людей", которые противятся вакцинации.

Педиатр добавил, что в стране должны быть специальные люди, назначенные властью, которые определяли "вакцинальную политику".

Ранее мы писали о том, что известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский дал свои прогнозы когда может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.

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