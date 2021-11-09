Компания Merck представила таблетки от коронавирусной инфекции. При этом глава представительства Всемирной организации здравоохранения заявил, что они не являются альтернативой вакцине. Об этом во премя интервью "Украинской правде" рассказал представитель ВОЗ Ярно Хабихт.

По его словам, вакцинация от коронавируса, в первую очередь, защищает от попадания больного COVID-19 в больницу.

Это не альтернатива. Это дополнительный инструмент. Вакцинация помогает снизить риски попасть в больницу и реанимацию. Больницы сейчас переполнены. Вы можете себе представить ситуацию, когда у нас много лекарств, но койки все еще заполнены. Это не то, что поможет нам преодолеть пандемию.

Читайте также, в Украину в ближайшее время доставят "инновационные лекарства" против COVID-19. Украина получит 20 тыс. флаконов препарата "Бамланивимаб" (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов препарата "Етесевимаб" (Etesevimab).

Кроме того, американские ученые из Медицинской школы Сан-Диего Калифорнийского университета назвали группу препаратов, которые помогут людям с тяжелым течением COVID-19. Ученые уже давно изучали их действие против коронавируса.

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