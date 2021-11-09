Министерство просвещения России представило проект новых правил русской орфографии. Свод правил опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Скачать его можно по ссылке.

Он должен прийти на смену "Правилам русской орфографии и пунктуации", утвержденным в 1956 году.

Социальные сдвиги 1990-х годов, когда язык и письмо стали активно осваивать новые понятия и слова, а также массово заимствовать иноязычные слова, привели к необходимости модернизации как свода правил орфографии и пунктуации, так и орфографического словаря.

Во введении к новому своду правил сказано, что за более чем 60 лет "в формулировках правил обнаружился ряд существенных пропусков и неточностей".

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Произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и многие другие. Не всегда ясно, как их писать.

Среди новшеств авторы 130-страничных правил отметили:

появление языковых единиц, стоящих на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа, а "в правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова - слитно или через дефис".

написания названий торговых марок - колбаса "Докторская", мыло "Детское", напиток "Фанта". В то же время фанта и кока-кола в контексте бытового употребления этих слов пишутся без кавычек и со строчной буквы, как и пошехонский сыр и любительская колбаса.

просторечные неологизмы - "телик", "велик", "квадрик" - пишутся с суффиксом "ик", который сохраняется при склонении.

уточняется название должностей, титулов, званий, учреждений. Во всех текстах, кроме официальных, слова "президент","управляющий делами", "правительство" пишутся с маленькой буквы.

написание имен собственных, ставших нарицательными, теперь тоже допускается со строчной буквы. Это правило касается единиц измерения, названных в честь ученых (вольт, ампер, рентген), наименований изделий и предметов (макинтош, кольт, адидасы, джакузи).

написание буквы "э" после согласных. В правилах 1956 года есть только три таких слова: "сэр", "мэр" и "пэр". Что расходится с орфографическим словарем, где есть "пленэр", "мэтр", "рэкет" и другие редкие и узкоспециализированные слова с этой буквой.

написание буквы "э" после согласных "ж", "ч", "ш" и "ц". Оно допускается только в трех случаях:

в аббревиатурах (ЖЭС, ТЭЦ и т.д.); после приставки "меж" и первых частей в сложных словах ("межэтнический", "Внешэкономбанк", "спецэффект"); при передаче некоторых китайских слов ("Шэньчжэнь", "жэнь", "Лао Шэ").

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Как сообщалось ранее, в Туркменистане в сентябре 2020 года расформировали в школах классы, где обучение проводится на русском языке.

Вместе с тем в Молдове в декабре приняли закон о статусе русского языка и разблокировали вещание российских каналов.