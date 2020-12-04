Парламент Молдовы на заседании 3 декабря утвердил в первом чтении законопроект о функционировании языков. Об этом сообщает РИА Новости.

За его принятие проголосовало минимальное большинство - 51 из 101 депутата. Против выступила оппозиция и избранный президент Майя Санду.

Документ гарантирует национальным меньшинствам право на использование их родного языка, заявил вице-спикер Влад Батрынча.

Большинством голосов парламент утвердил в первом чтении законопроект о функционировании языков в Молдавии.

Конституционный суд Молдовы в июне 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был принят еще в советские времена. Документ гласил, что русский язык на территории республики является средством межнационального общения.

Если новый языковой закон будет утвержден, то русский язык в Молдавии вернет статус языка межнационального общения. Более того, государственные органы будут обязаны предоставлять гражданам информацию и на русском языке.

Кроме того, депутаты парламента Молдовы в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает, что инструкции к лекарствам в стране будут переводить на русский язык.

Также в первом чтении одобрены поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, в том числе для снятия запрета на вещание в Молдове российских телеканалов. В 2017 году депутаты проголосовали за законопроект по борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе российской.

Документ запрещает трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. При этом ретрансляция развлекательных программ или других программ разрешена.

Утвержденный 3 декабря законопроект предусматривает снятие ограничений на вещание российских телеканалов и предусматривает снижение количества контента местного производства в среднем на 2 часа в сутки. Доля телевизионного контента на румынском языке снижена с 80% до 60%.

Ранее сообщалось, что новый президент Молдовы Майя Санду обвинила парламент попытке захватить власть и призвала народы выйти на акцию протеста.