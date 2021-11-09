Бот в телеграмі відтепер допомагатиме боротися із наркобізнесом [ Редактировать ]
Допомоги людей у боротьбі з вуличним наркобізнесом просить поліція. Для цього запустили спеціальний чат-бот у месенджері "Телеграм".
Кажуть, нині в Україні різкий сплеск злочинності з так званими "закладками" та "закладниками". Технологія наркобізнесу проста і дистанційна. Клієнт переказує гроші, а отримує фото й координати, де захований "товар". Поліція ж просить громадян фіксувати такі "закладки" та анонімно повідомляти їхню адресу на чат-бот "Драгхантерс_юкрейн_бот".
Олексій Білошицький, перший заступник начальника патрульної поліції України:
Будь-яке таке повідомлення в чатботі, офіційному месенджері телеграму є анонімним, і будь- хто може анонімно повідомити патрульну поліцію. І після такого повідомлення буде відповідна реакція. Патрульна поліція буде виїжджати і реагувати - виявляти "закладки" і "закладників".
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