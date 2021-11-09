Нині в Україні різкий сплеск злочинності з так званими "закладками" та "закладниками".

Допомоги людей у боротьбі з вуличним наркобізнесом просить поліція. Для цього запустили спеціальний чат-бот у месенджері "Телеграм".

Кажуть, нині в Україні різкий сплеск злочинності з так званими "закладками" та "закладниками". Технологія наркобізнесу проста і дистанційна. Клієнт переказує гроші, а отримує фото й координати, де захований "товар". Поліція ж просить громадян фіксувати такі "закладки" та анонімно повідомляти їхню адресу на чат-бот "Драгхантерс_юкрейн_бот".

Олексій Білошицький, перший заступник начальника патрульної поліції України: