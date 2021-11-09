Зроблено в Україні. На рейки "Укрзалізниці" вийшов вітчизняний дизель-потяг. Його побудували на "Крюківському вагонобудівному заводі". Поїзд має три вагони першого і другого класів. Усередині - "все для людей". І кондиціонери, і вакуумні вбиральні, і всі зручності для людей на візках. А от першим пасажиром потяга став президент.

Володимир Зеленський, президент України: