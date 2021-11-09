Президент став першим пасажиром нового вагону "Укрзалізниці" [ Редактировать ]
Зроблено в Україні. На рейки "Укрзалізниці" вийшов вітчизняний дизель-потяг. Його побудували на "Крюківському вагонобудівному заводі". Поїзд має три вагони першого і другого класів. Усередині - "все для людей". І кондиціонери, і вакуумні вбиральні, і всі зручності для людей на візках. А от першим пасажиром потяга став президент.
Володимир Зеленський, президент України:
На цьому заході представлені, до речі, нові вже не планові, а нові побудовані дизельні поїзди. Три "Укрзалізниця" отримає до кінця року, ще 20 буде замовлено на 22 - 23 роки. Також цьогоріч "УЗ" отримає 20 нових спальних вагонів - перші з тієї анонсованої сотні. А планах - за два наступних роки побудувати таких ще 500 - це сучасні 500 наших українських купейних вагонів, за які дійсно не соромно.
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