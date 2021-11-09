Вже зараз НАСА обрала 18 астронавтів для майбутніх місій, відсіявши кілька тисяч претендентів.

Вони вже вдома! Уся Америка стежила, як астронавти НАСА повернулися на Землю. Вони провели на орбіті майже 200 днів, і ця "космічна ротація" не минула без сюрпризів. Яких саме? Дмитро Анопченко розкаже все докладно.

Це вам не "Шаттл", для якого треба готувати посадкову смугу, технології змінилися. Капсула тепер сідає на воду - ось так, розкривши великі парашути, приводняється у Мексиканській затоці. Тут вже чергують пошукові бригади - і вже за годину астронавтам одному за одним допомагають вибратися на поверхню. Бачите, як обережно їх дістають з капсули? Колишній астронавт Майк Тогніні, який і сам це переживав, пояснює - чому.

Майкл Тогніні, керівник Центру астронавтів Європейської космічної агенції (2005-2011):

Коли ти у кріслі, то просто прикутий до нього, вдавлений зі страшною силою - так, що викручує хребет. І цей найскладніший етап триває до п'яти хвилин, а швидкість капсули у цей момент 8 тисяч кілометрів на годину.

Приземлення - фінальний виклик, але і під час місії їх було багато. Варто згадати лише, коли цей екіпаж тільки стартував, центр управління польотом у паніці повідомив, що прямо по курсу -уламок "космічного сміття", можливе зіткнення, наказав терміново вдягти скафандри і закрити обличчя щитками скафандрів.

У липні, коли до МКС намагався пристикуватися російський корабель "Наука", виникла пожежа. І астронавтам НАСА довелося екстрено бігти до свого модулю - рятуватися.

За півроку (!) на орбіті всього було так багато, що тут, на Землі, екіпажу доведеться досить довго відновлюватися психологічно, вже не кажучи про фізичний стан, - ділиться їхній колега у відставці.

Майкл Тогніні, керівник Центру астронавтів Європейської космічної агенції (2005-2011):

Із початку треба кілька годин стояти. Потім - довго лежати, щоб тіло пристосувалося до земної гравітації. Відчуватиметься, що рука тонну важить, ноги - взагалі з місця не зсунути, такі важкі. І голова теж важка - тож тобі ще довго зле. Тому перші дні не рекомендують не тільки рухатися, а й навіть головою ворушити й очі зайвий раз повертати.

Але попри все це бажаючих записатися у наступні екіпажі - черга. І вже зараз НАСА обрала 18 астронавтів для майбутніх місій, відсіявши кілька тисяч претендентів.