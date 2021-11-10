Росія навмисно створює кризу на ринку ЄС та використовує енергоресурси як зброю. Таке заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до США. Дипломат зазначив, що саме Сполучені Штати та Німеччина обіцяли вплинути на ситуацію, якщо Росія шантажуватиме енергоносіями.

Тож до цих країн є певні питання та пропозиції - сказав Кулеба журналістам. За його словами, про енергетичну безпеку України говоритимуть і на сьогоднішньому засіданні українсько-американської Комісії стратегічного партнерства. Також планують обговорити безпекові виклики та економічне співробітництво.