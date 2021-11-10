На испанском острове Мальорка после экстренной посадки рейса Касабланка - Стамбул из самолета сбежали 20 пассажиров. Об этом сообщает испанское издание El País.

Инцидент произошел вечером 5 ноября. Самолет компании Air Arabia, направлявшийся из Касабланки в Стамбул, экстренно сел в аэропорту города Пальма, после того как одному из пассажиров стало плохо. По всем признакам, у мужчины началась диабетическая кома.

Как только самолет приземлился, группа пассажиров стала требовать выпустить их на взлетно-посадочную полосу. Один из пассажиров даже напал на офицера Нацгвардии в салоне самолета. Вырвавшись из лайнера, пассажиры попыталась покинуть аэропорт.

Всего из салона вышел 21 пассажир, которые сразу разбежались в разные стороны. Остальные 150 остались на борту. Из-за поисков беглецов аэропорт закрыли на три часа, что привело к задержке или отмене около 50 рейсов.

Полицейским удалось отловить 9 человек, в том числе напавшего на офицера. Некоторых беглецов задержали в 13 км от аэропорта. Все они помещены под стражу до суда. Им грозит до 10 лет заключения. Еще 12 человек - 11 граждан Марокко и один палестинец - до сих пор находятся в бегах.

"Больной" из самолета был доставлен вместе с сопровождающим в больницу, откуда был сразу же выписан после того, как врачи не нашли у него никаких медицинских проблем. Его также задержали.

Полиция сейчас пытается определить, была ли "диабетическая кома" и бегство пассажиров спланированы. Следователи анализируют сообщение в Facebook, опубликованное 17 июля, с просьбой к 40 добровольцам принять участие в плане незаконного въезда в Испанию через ее воздушное пространство, смоделировав экстренную медицинскую ситуацию в самолете. Сообщение, опубликованное гражданином Марокко, было удалено из группы в Facebook под названием Brooklyn.

Напомним, что настоящий миграционный кризис сейчас разворачивается на границе Беларуси и Польши. В Евросоюз пытаются прорваться тысячи беженцев с Ближнего Востока, которые по непонятной причине прибыли в Беларусь.