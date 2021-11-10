"Атрошенко готовий домовлятися з Єрмаком та Зеленським усіма доступними йому засобами та методами. Надто важкі гріхи мера Чернігова", - пише "Інсайдер UA".

За даними джерела, меру Чернігова загрожує кримінальна справа за серійні та масштабні корупційні "зальоти" на величезні суми, здобуті ним із міського бюджету за кілька років.

Нібито нещодавня перевірка СБУ та ДБР виявила безліч схем Атрошенка. Щоб уникнути кримінальної справи, мер Чернігова нібито планує візит до Києва - аби домовлятися за свою безкарність.

Варто зазначити, що правоохоронці дійсно проводили обшуки у комерційних організаціях та комунальних підприємствах міста Чернігів. Про що мер особисто повідомив на сесії міськради 28 жовтня.

Обшуки проходили в рамках розслідування кримінального провадження за частиною 5 статті 191 - "Привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах". Її відкрили 2 серпня 2021 року.

Як ідеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 19 жовтня, з 2019 до 2021 року службові особи управління капітального будівництва міськради за попередньою змовою зі службовими особами низки підприємств розтратили кошти міського бюджету в особливо великих розмірах.

Серед підприємств, вказаних в ухвалі - абсолютна більшість підрядників, з якими працювало УКБ. Це КП "Зеленбуд", ТОВ "Сіверспецбуд", ТОВ "Нормаль Україна", ТОВ "Сучасна ремонтно-будівельна компанія", ТОВ "Сіверспецбуд", ТОВ "Еко комфорт груп", ТОВ "УТБ-інжиніринг", ПП "Буд-арвест", ТОВ "Фірма МЖК-сервіс", ФОП Живенко С.В. (мова про ФОП ексдепутатки Чернігівської міськради Світлани Живенко).

28 жовтня співробітники СБУ провели обшуки, зокрема, в управлінні капітального будівництва. Його начальник В’ячеслав Почеп сказав "Суспільному", що вважає це елементом політичного тиску.

Те ж саме на сесії Чернігівської міськради сказав і Владислав Атрошенко, назвавши проведення обшуків "привітом із Києва щодо моєї політичної позиції" .

Політична позиція Атрошенка

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко назвав "нісенітницею, яка ніде не підтвердилася" звинувачення його підлеглих з управління капітального будівництва у розкраданні 24 мільйонів.

Секретар міської ради теж прокоментував ситуацію з обшуками. За його словами , обшуки СБУ пов’язують із політичним тиском на Владислава Атрошенка через підписаний Меморандум про співпрацю партії "Рідний дім" з "Ударом" Віталія Кличка, заяви міського голови стосовно нефахових дій Уряду та майбутніми виборами у 206-му виборчому окрузі.

Щодо політичної позиції Атрошенка варто також додати, що чиновника називають людиною, яка подарувала "золотий батон" президентові-втікачеві Януковичу.

Атрошенко подарував золотий батон Януковичу Ілюстрація: pikabu

Він також голосував за диктаторські закони Януковича та часто міняв партії, намагаючись завжди бути в партії від влади - від Ющенка до Януковича, від Януковича до Порошенка.

Царювання Атрошенка в Чернігові та тиск на суди

За інсайдерською інформацією "СтопКора", Атрошенко тримає під контролем усі суди Чернігова та області. Раніше посадовець мав важелі впливу на правоохоронні структури, втім ця система була зруйнована завдяки впливу центральної влади.

Враховуючи, що правоохоронці лише в судах можуть отримати дозвіл на обшуки чи слідчі дії, Атрошенко таким чином продовжує захищати частково себе та наближених до себе осіб та компанії.

Крім того мер Чернігова настільки упевнений у своєму царюванні, що мав незвичні домовленості з головою ОДА. Зокрема, робочі зустрічі проходять то в голови ОДА, то безпосередньо в кабінеті очільника міста - така умова "царя". Під час розмов Атрошенко дозволяє собі "ображатися" на голову ОДА, якщо щось пішло не за його планами.

Немало до Атрошенка питань щодо тендерів на будівництво доріг. За інсайдерськими даними, а також за даними ЗМІ, всі конкурси на ремонт та будівництво автомобільних шляхів виграють фірми, які пов’язують безпосередньо з мером Чернігова. Наприклад, у 2019 році ОДА перерахувала оточенню мера 2 мільйони за ремонт дороги в Остері, який не зробили.

Новий скандал

Наразі найбільш скандальний за даними ЗМІ мер України Атрошенко засвітився в новій суперечці. Зокрема, чернігівські підприємці звинувачують його у тиску на бізнес.

Мовляв, він тисне на підприємців, а друзям дає заробляти на тендерах мільйони. У створенні перешкод бізнесу та здирництві чернігівські підприємці звинувачують мера міста Владислава Атрошенка. Представники місцевого бізнесу розповіли знімальній групі "Сьогодні" про те, як доводиться захищати свої підприємства. За словами місцевого підприємця Сергія, за останній час до нього прийшли майже 30 людей, які взялися залякували чоловіка.

"Мені кажуть, що скоро будуть переукладені договори оренди, тому що зміниться власник. Хіба це не рейдерство?"

Сергій каже, що люди, які намагаються його вижити - наближені до мера міста Владислава Атрошенка.

"Лякають підприємців, що у нас не буде електроенергії. Мовляв, "тікайте звідси". Це говориться для того, щоб не було доходів, але були видатки. А в таких випадках залишається лише віддати підприємство. Кому? В Чернігові все забирає міський голова", - каже він.

Ще один активіст, який стежить за закупівлями, запідозрив Атрошенка та його оточення у схемах із тендерами.

Як приклад - зведення сміттєвих майданчиків у місті. 5 баків коштували міському бюджету як трикімнатна квартира у центрі Чернігова - 50 тисяч доларів. Активіст стверджує, що ціни значно завищені.

Попередні скандали за участі Атрошенка

У лютому 2004 року податковою міліцією у Чернігівській області за фактом навмисного ухилення від сплати податків та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем було порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб ЗАТ "Агроенергопостач", серед яких фігурував Владислав Атрошенко.

17 вересня 2004 року Владислав Атрошенко, керуючи автомобілем "Мерседес-Бенц-600", на смерть збив 64-річного чоловіка в селі Красне Чернігівського району Чернігівської області. Після чого МВС України було порушено кримінальну справу за статтею 286 ч.2 (порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого). ДТП сталося поблизу пішохідного переходу, позначеного лише дорожньою розміткою (дорожніх знаків, що вказують на наявність переходу та освітлення у цьому місці не було). Досудове слідство встановило, що причиною ДТП стало перевищення швидкості Атрошенком, сам він стверджував, що їхав зі швидкістю 70-80 кілометрів на годину, і пішохід з'явився у непризначеному для переходу місці несподівано, тому уникнути зіткнення не вдалося.

Верховна Рада не дала дозволу на притягнення Атрошенка до відповідальності та його арешту. Обидві кримінальні справи було припинено у 2005 році.

ДТП за участі Атрошенка Фото з відкритих джерел

Атрошенко є фігурантом низки антикорупційних розслідувань.

Його також звинувачують у гречкосійстві. Зокрема, поліція відкрила 2 справи щодо підкупу виборців фондом "Поліський оберіг", який раніше пов’язували з Атрошенком .

Після перемоги Віктора Ющенка Владислав Атрошенко виторгував у 2005-му посаду голови ОДА на Чернігівщині. Однак утриматися у ньому більш ніж кілька місяців йому не вдалося, його звільнили за корупцію та провали у соціально-економічній політиці.

Володимир Стретович, який на той час обіймав посаду голови парламентського комітету з боротьби з організованою злочинністю та корупцією, документально підтвердив причетність Атрошенка до захоплення чернігівського ринку "Нива". Крім того, структури Атрошенка за короткий час лише у Чернігові захопили ВАТ "Старий Чернігів", ВАТ "Ласунка", "Дитячий світ", розважальний центр "Брюссель", ВАТ "Полісся", магазин "Відень", ДП "Чернігівторф", готель "Новгород-Сіверський" тощо.

Звинувачення у замовленні вбивств

У 2005 році Атрошенка звинувачували у причетності до вбивства трьох бізнесменів.

Протягом весни 2005-го загинули три засновники чернігівського ринку "Нива" - двох розстріляли, а один помер при загадкових обставинах. Деякі ЗМІ поширили версію , що замовником убивств міг бути Атрошенко, бо саме його структури потім буцімто взяли ринок під свій контроль. За цю справу навіть брався Комітет ВР із боротьби з організованою злочинністю.

Розпочалося все з того, що партія "Пора" звинуватила голову Чернігівської обласної державної адміністрації Владислава Атрошенка у кримінальних злочинах і вимагала у президента відправити його у відставку.

Голова Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю Володимир Стретович розповів, що Литовченко незадовго до смерті звертався до нього. Парламентський комітет надіслав відповідний запит до Генеральної прокуратури. А та, своєю чергою, переслала документи до Чернігівської прокуратури.

За два дні Литовченка вбили.

Стретович вважає, що в прокуратурі замовники вбивства мали інформатора, оскільки матеріали пересилалися фельд'єгерською поштою.

"Члени нашого комітету, які займалися цією справою, вже можуть назвати замовників убивств, але матеріали до суду не передаються", - сказав тоді Стретович.

Під час пресконференції "Пори" також виступили підприємці з Чернігова, які розповіли про тиск з боку Атрошенка. Інший підприємець Ігор Федосєєнко розповів, що його незаконно усунули з посади президента Чернігівської регіональної торгово-промислової палати. За його словами, Атрошенко повідомив, що цю посаду він пообіцяв родичу свого заступника.

Але жодних конкретних доказів проти Атрошенка не було, тому звинувачення так і залишилися журналістськими здогадками.

Декларації та багатство Атрошенка

Згідно з декларацією про доходи за 2014 рік і за підрахунками експертів, він увійшов до десятки найбагатших нардепів України. За 2014 рік заробив майже 34 мільйони гривень, з яких близько 170 тисяч - це зарплата, а 32 мільйони - відсотки та доходи від бізнесу. Є власником квартири та будинків у Київській та Чернігівській областях, а також земельної ділянки та двох автомобілів.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко задекларував 13 компаній, позику у батька-пенсіонера у 2,8 млн гривень і позичені 19,7 млн гривень. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає Politeka.

Згідно з інформацією у декларації, Атрошенко є бенефіціарним власником компаній "Форсаж", "Телерадіоагенція "Ніса", "Телерадіоагентство "Терра", "Ріел Ко.", "Раїл", "Інтер", "Десна"-ФК-2", "Агро-Трейдер", "Сідко Україна", "Північагро", "Торговий дім "Сатурн", "Жадьківське", "Брокерська контора "Агроенергопостач".

У цих компаніях він має корпоративні права на загальну суму 33 814 689 гривень.

Також у його власності - 11 552 інвестиційні сертифікати ТОВ "Компанія з управління активами "ЕйВі Інвестмент" на суму 11 552 000 гривень.

Мер володіє земельними ділянками 2230 кв. м та 2 498 кв. м, житловими будинками 58,2 кв. м та 125,1 кв. м, квартирами 46,6 кв. м, 76,8 кв. м, 148 кв. м, офісом 117,4 кв. м, місцями паркування 12,3 кв. м, 12,2 кв. м та 10,7 кв. м, автомобілем BMW 750 2014 року випуску, за який у звітному році заплатив 2814724 гривні.

Також Атрошенко задекларував користування квартирою 161,7 кв. м, що належить матері.

У 2018 році мер Чернігова задекларував доходи у розмірі 39 126 891 гривень. Так, 474 351 гривню Владислав Атрошенко заробив на посаді міського голови. Ще 19 мільйонів він отримав як дивіденди від сільськогосподарської компанії "Інтер". 126 300 гривень йому надійшло від фірми "Раїл", 1 469 747 та 1 400 050 - як банківські відсотки, 650 - виплати з профспілки. Крім того, йому повернули борг у 370 642 гривень та виплатили 7 040 721 за відчуження цінних паперів.

При цьому решта членів сім'ї заробила трохи більш ніж мільйон гривень.

Владислав Атрошенко вказав у декларації , що суми у 150 000 та 3 730 000 гривень, а також 43 700 доларів позичив третім особам. Натомість зберіг 158 800 доларів та 61 032 000 готівкою. У банку він залишив 127 551 та 163 704 гривні. Він також володіє п'ятьма наручними годинниками з дорогоцінних металів марок Breguet, Girard Perregaux, Patek Philippe на загальну суму 3 699 200 гривень. Меру Чернігова належать два легкові автомобілі: BMW M760LI 2017 року випуску та Land Rover Range Rover Avtobiography 2018 року випуску.

"Владислав Анатолійович - це така людина, яка особисто мені казала, що "я людина з бізнесу, я люблю заробляти, я повинен заробляти і я хочу заробляти", - розповідає житель Чернігова Вадим Ювенко.

Атрошенка визнали одним із найбагатших мерів України. Колишній нардеп, за інформацією ЗМІ, подарував Януковичу золотий батон. Тоді Атрошенко був головою наглядової ради компанії "Хліб Києва". Тільки офіційно мав власності на понад 70 тисяч квадратних метрів: будинків, квартир, ділянок. Наприклад, столична квартира коштує понад 10 мільйонів. Елітні автівки та колекція годинників - понад 4 мільйони гривень. А ще кілька компаній у різних галузях.

На сайті НАЗК, де чиновники вносять інформацію про значні зміни у статках, у Атрошенка таких змін по декілька на місяць.

Наприклад, жовтень:

29-го числа йому повернули мільйон боргу;

20 жовтня Атрошенко витратив понад 14 мільйонів. Імовірніше за все, вніс гроші на рахунок однієї зі своїх фірм;

18 жовтня в Атрошенка закінчився депозит майже на 69 мільйонів гривень;

за декларацію у жовтні він отримав сукупний дохід у понад 5 мільйонів гривень у вигляді виплат за цінними паперами.

Загалом, з початку року Атрошенко вносив інформацію про суттєві зміни у статках зо три десятки разів.

Щодо статків Атрошенка, то торік на посаді міського голови Чернігова, за його декларацією, заробив майже 650 тисяч грн, виходить по 54000 грн на місяць, але сукупний дохід, отриманий з інших джерел - понад 170 мільйонів гривень.