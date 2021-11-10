На Черкащині - останні помаранчеві дні. Уже з п'ятниці область перейде до червоної зони. За останній тиждень показник захворюваності в області стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів уже працюють на межі, а рівень смертності вражає. У чому причина і чи готова область до жорсткого карантину? Розкаже Станіслав Кухарчук.

Ані хвилини спокою - в такому режимі нині працює ковідне відділення Черкаської міської інфекційної лікарні. На сьогодні тут майже двісті пацієнтів, і всі в тяжкому стані. Більшість хворих або під'єднані до апаратів ШВЛ, або в кисневих масках.

Пан Микола на лікарняному ліжку вже третій тиждень. Його стан медикам вдалося стабілізувати, але без кисню чоловік довго не витримає.

Микола Сидоренко, пацієнт ковідного відділення Черкаської міської інфекційної лікарні:

23 жовтня викликав швидку - виявилось, що двобічна пневмонія. Зараз дуже слаба сатурація і без кисню я не можу.

Та лікарів не так бентежить кількість пацієнтів, як висока смертність. Чи не щодня лише на Черкащині від ковіду помирає до трьох десятків людей. За минулу добу лише в Черкасах чотирнадцять смертельних випадків. Медики кажуть, головна причина - це ускладнення, які дає агресивний штам вірусу Дельта.

Віталій Назаров, лікар ковідного відділення Черкаської міської інфекційної лікарні:

Кожна хвилина має значення , тут прогнозів не можна робити ніяких. Зазвичай це іде тромбоутворення в організмі, передбачити ці тромбоутворення неможливо. Людина може чхнути чи кашлянути , тромб відривається.. Я ж кажу - міняється ситуація кожну хвилину.

Та порожніми ліжка надовго не залишаються. З кожним днем профільні відділення перетворюються на справжній конвеєр. І вакцинованих серед пацієнтів майже немає.

Світлана Волгіна, директорка Черкаської міської інфекційної лікарні:

Двічі потреба більша на госпіталізацію, двічі потреба більша на інтенсивну терапію і зараз в обох відділеннях інтенсивної терапії, де можуть знаходитись такі пацієнти на шість ліжок - пацієнтів втричі більше.

Черкащина - одна з небагатьох областей, яка ще залишалась у помаранчевій зоні, та, схоже, і її час настав. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки напередодні ухвалила - з 12 листопада перевести область до червоної зони.

Олександр Скічко, голова Черкаської обласної державної адміністрації:

Що це означає - це означає , що в нас будуть введені додаткові обмеження. Буде заборона діяльності торгівельних центрів, непродуктових ринків, кінотеатрів, театрів, заборона масових заходів.

Утім, для щеплених життя майже не зміниться, як і для закладів, де 100 відсотків працівників імунізовані проти ковіду.