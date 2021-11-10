Вирок для ката. Суд заарештував на два місяці коменданта донецької підпільної в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського, за прізвиськом Палич. Цього вимагала і прокуратура, і сам зловмисник, бо як каже, боїться за своє життя. СБУ затримала його напередодні в Києві. А запобіжний захід обирали у суді Маріуполя.

Куликовський розказав, що останні два роки жив у столиці. Його батько та син - в окупованому Донецьку. А дружина - теж там в СІЗО. За даними слідства, Палич брав участь у вбивствах і тортурах українських бранців у підпільній в'язниці "Ізоляція". Інкримінують йому ще торгівлю людьми та участь в терористичній організації. Загалом чотири статті. Кату загрожує довічне ув'язнення.

Іван Баканов, голова Служби безпеки України: