Коменданту донецької підпільної в'язниці загрожує довічне ув'язнення [ Редактировать ]
Вирок для ката. Суд заарештував на два місяці коменданта донецької підпільної в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського, за прізвиськом Палич. Цього вимагала і прокуратура, і сам зловмисник, бо як каже, боїться за своє життя. СБУ затримала його напередодні в Києві. А запобіжний захід обирали у суді Маріуполя.
Куликовський розказав, що останні два роки жив у столиці. Його батько та син - в окупованому Донецьку. А дружина - теж там в СІЗО. За даними слідства, Палич брав участь у вбивствах і тортурах українських бранців у підпільній в'язниці "Ізоляція". Інкримінують йому ще торгівлю людьми та участь в терористичній організації. Загалом чотири статті. Кату загрожує довічне ув'язнення.
Іван Баканов, голова Служби безпеки України:
Це лише верхівка айсберга, але в інтересах слідства розкрити інші деталі процесу ми не можемо. Він не міг укладати жодних угод з СБУ. Особисто зі мною він 100% жодних угод не укладав. Якби він відповідні угоди уклав, я думаю, його б ніколи не було б затримано.
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