На українсько-білоруському кордоні посилюють захист і готуються до можливих провокацій. Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, імовірні напрямки, які можуть обрати мігранти, уже визначені. Нагадаю: довжина кордону між Україною та Білоруссю - понад тисяча кілометрів.

Віталій Коваль, голова Рівненської обласної державної адміністрації:

В нас 218 кілометрів кордону. Ситуація стабільна, але всі силові відомства скоординовані й фактично проводяться дії для посилення охорони кордону. Прикордонна служба і Служба безпеки України, нацполіція, нацгвардія. В нас діє координаційний штаб. Ми постійно на зв'язку з керівником прикордонної служби, служби безпеки України в ОДА проводиться координаційна нарада.

Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби 9-ого прикордонного загону імені Січових Стрільців: