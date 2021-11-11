На українсько-білоруському кордоні посилюють захист [ Редактировать ]
На українсько-білоруському кордоні посилюють захист і готуються до можливих провокацій. Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, імовірні напрямки, які можуть обрати мігранти, уже визначені. Нагадаю: довжина кордону між Україною та Білоруссю - понад тисяча кілометрів.
Віталій Коваль, голова Рівненської обласної державної адміністрації:
В нас 218 кілометрів кордону. Ситуація стабільна, але всі силові відомства скоординовані й фактично проводяться дії для посилення охорони кордону. Прикордонна служба і Служба безпеки України, нацполіція, нацгвардія. В нас діє координаційний штаб. Ми постійно на зв'язку з керівником прикордонної служби, служби безпеки України в ОДА проводиться координаційна нарада.
Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби 9-ого прикордонного загону імені Січових Стрільців:
Державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться спостереження з постів спостереження, а на водних ділянках застосовуються катери Держприкордонслужби. Наразі нами не спостерігається скупчення людей в цивільному одязі, яких можна було б розцінювати як нелегальних мігрантів.
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Там - посилюють захист. І готуються до можливих провокацій. Але поки що - все спокійно.
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В українському МВС запевняють, що такі ризики прорахували й підсилять кордон військовими та технікою.
За словами голови уряду, якщо кордон між Білоруссю та Польщею буде щільним, потоки мігрантів змінять свій маршрут, і підуть через територію України.
Польські війська вздовж кордону - напоготові. Також надзвичайний стан у прикордонній зоні запровадила й Литва.