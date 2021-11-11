В Італії 16-річна дівчина виграла суд у батька-антивакцинатора [ Редактировать ]
В Італії 16-річна дівчина виграла суд у батька-антивакцинатора. Чоловік не живе з родиною, та робити щеплення проти коронавірусу доньці заборонив. Водночас мати - була не проти. А для щеплення необхідна згода обох батьків. На засідання суду батько так і не з'явився. Дівчинка та її мама - виграли справу.
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