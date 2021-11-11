В Китае, на северо-востоке страны, идут сильные снегопады. Дороги оказались заблокированными. Есть первая жертва непогоды. Об этом сообщает ABC News.

Снегопады в Китае/ twitter.com/XHNews

Уже несколько дней идет буря. Снегопад в городе продолжался 46 часов. Это самый продолжительный период снегопадов начиная с 1951 года.

What do you do when snow buried your car? This man decided to take this opportunity and build himself a massive snow crocodile in N China's Inner Mongolia. pic.twitter.com/j3mNYZOpQV — 越秀工人读书会 (@raymondxinGZ) November 11, 2021

Власти закрыли школы и приостановили железнодорожное сообщение.

В некоторых городах выпало более 50 сантиметров снега.

What do you do when snow buried your car? This man decided to take this opportunity and build himself a massive snow crocodile in N China's Inner Mongolia. pic.twitter.com/j3mNYZOpQV — 越秀工人读书会 (@raymondxinGZ) November 11, 2021

В Тонглиао погиб один человек.Снегопад в городе продолжался 46 часов. Это самый продолжительный период снегопадов начиная с 1951 года

Снегопады в Китае /twitter.com/XHNews

Около тысячи человек оказались в снеговых ловушках в провинции Цзилинь. Были закрыты некоторые автотрассы и остановлено движение поездов в провинции.

Напомним, ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.

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