В Китае, на северо-востоке страны, идут сильные снегопады. Дороги оказались заблокированными. Есть первая жертва непогоды. Об этом сообщает ABC News.

Снегопады в Китае/ twitter.com/XHNews

Уже несколько дней идет буря. Снегопад в городе продолжался 46 часов. Это самый продолжительный период снегопадов начиная с 1951 года.

What do you do when snow buried your car? This man decided to take this opportunity and build himself a massive snow crocodile in N China's Inner Mongolia. pic.twitter.com/j3mNYZOpQV