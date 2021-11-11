Раздача еды на белорусско-польской границе переросла в драку (видео) [ Редактировать ]
Источник: Polish Defence Ministry
Раздача еды от представителей ООН в стихийном лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе переросла в массовую драку, сообщает "Sputnik Беларусь".
В лагерь прибыл сотрудник Управления Верховного комиссара по делам беженцев Мамо Мулусеу. Сотни людей, тесня друг друга, обступили чиновника, чтобы получить пищу.
На видео, опубликованном изданием, несколько человек, не дожидаясь очереди, начали вырывать из рук волонтеров свертки с едой. Из-за этого между мужчинами произошла потасовка.
И белорусские, и польские власти называют ситуация на границе "катастрофической", и предостерегают, что она будет ухудшаться.
Напомним, что несколько тысяч выходцев с Ближнего Востока (Сирия, Ирак) находятся на белорусско-польской границе и пытаются прорвать ограждения, чтобы попасть в Польшу. При этом большинство мигрантов заявили, что стремятся в Германию. Их не пропускают польские пограничники. Варшава объявила на границе режим чрезвычайной ситуации.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мигрантам на границе с Польшей пытаются перебросить оружие с Донбасса.
Украина также усиливает границу с Беларусью для защиты от мигрантов.
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