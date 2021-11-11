Відсьогодні відносини Сполучених Штатів і України на найближчі 10 років регулює новий документ щодо особливого партнерства. За важливістю у вітчизняному МЗС його порівняли із Угодою про асоціацію з ЄС. І додали - всім розмовам, що США, мовляв, у якийсь момент відмовляться від підтримки Києва, покладено край. Адже тепер ця підтримка чітко задокументована. Що ж саме написано в Хартії? Документ прискіпливо вивчив Дмитро Анопченко.

У дипломатії Хартія зазвичай визначає не якісь конкретні домовленості між країнами, а радше фіксує спільне бачення, спільні погляди двох держав. Так само і тут.

У цьому документі залізно зафіксовано питання російської агресії і статус Російської Федерації як держави-агресора. Тобто будь-які занепокоєння, що десь може американська позиція похитнутися залежно від зміни адміністрації - вони тепер зняті.

Україна "просунула" формулювання про підтримку Америкою інтеграції країни з НАТО - для Києва було важливо це зафіксувати. Неофіційно кажуть - наступні 10 років будь-який новий держсекретар тепер повинен сприяти зближенню Києва з Альянсом, а за цей час - сподіваються - якраз і відбудеться його розширення за рахунок України. Натомість є і пункти, на яких наполягали у Вашингтоні.

Реформам в Україні, насамперед в сфері верховенства права і боротьби з корупцією. Ми отримали цілісний документ, який стає дороговказом. Це як між Україною і ЄС є угода про Асоціацію, а між Сполученими Штатами і Україною є тепер нова Хартія.

Водночас є і домовленості, які в Хартії не зафіксовані, але щодо них Київ шукав у Вашингтоні підтримки. Теми дві.

Перша: Україна до останнього намагається протидіяти другому "Північному потоку", навіть попри формальну домовленість між США та Німеччиною. Під час спільного брифінгу Кулеба підкреслено при своєму візаві публічно назвав російську трубу "політичною зброєю", оприлюднивши позицію, яку він окреслив Блінкену під час закритих переговорів.

Коментар Держсекретаря пролунав стриманіше: мовляв, США разом з Німеччиною уважно відстежуватимуть факти, чи не стане Росія використовувати свій новий газогін для політичного тиску - і тоді вже реагуватимуть. Але неформально учасники перемов кажуть - непублічно почули від американських переговірників про цілковите розуміння.

А другий аспект - Україна дуже хотіла отримати гарантії, але від Держсекретаря чекали чіткої підтримки на випадок, якщо ситуація на Сході України серйозно загостриться, або станеться найгірше (а щодо цього - багато і заяв, і даних розвідки).

Українці налякані цими розмовами - у мене і особистих повідомлень, і публікацій друзів у Фейсбуці щодо цього чимало. Всіх "насторожують" останні повідомлення про посилення російської військової активності. Ви можете українцям чітко сказати: яку підтримку Штати нададуть у цій ситуації і як діятимуть, якщо станеться найгірше?

Відповідь Блінкена - чітка. І це максимально потужний сигнал Москві.

Тоні Блінкен, держсекретар США:

Ми маємо бути впевнені, що і далі надаватимемо безпекову допомогу, якої потребує Україна, включно із летальною зброєю, щоб захиститися від будь-якої російської агресії. І це життєво важливий аспект нашої підтримки! Допомогти, щоб точно знати, що Київ здатен себе захистити в разі нападу. А ще ми дуже тісно співпрацюємо з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб бути впевненими: кожен зосереджений на занепокоєнні щодо можливості відновлення російської агресії - через доповіді про дивне пересування російських військ на українському кордоні. Щоб бути впевненими, що ми діятимемо скоординовано і спільно.

І ці слова багато чого варті.