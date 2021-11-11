"Газпром" не збільшив поставки газу в ЄС. Про це повідомив генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон. За його словами, російський монополіст просто повернувся до контрактних обсягів у 109 мільйонів кубометрів, перед тим зменшивши їх майже удвічі. Більше економічних новин далі - від Кирила Воронка.

Пільгове розмитнення "євроблях" завершилося. Це стосується автомобілів, які завезли в Україну до 31 грудня минулого року. Згідно із законом, з 10 листопада тим, хто не розмитнив уживане авто з європейською реєстрацією, доведеться сплатити штраф 8,5 тисяч гривень. Склавши протокол, патрульні передають дані про такі авто до Держмитслужби. Митники, зі свого боку, каратимуть грошима за перевищення термінів ввезення.

Штраф – 170 тисяч гривень. Після всіх цих оплат порушник має вивезти свій автомобіль за кордон або все ж таки розмитнити в Україні. Сума мита залежить від віку автівки та об'єму її двигуна. Наприклад, машина може коштувати півтори тисячі доларів (це приблизно 40 тисяч гривень), а розмитнення - до 3 700 доларів, а це майже 100 тисяч гривень. Утім, є виняток для ветеранів війни на Донбасі. Вони можуть розмитнити свої автівки до 8 лютого наступного року.

Уже від завтра поліція почне використовувати спецстанції для перевірки технічного стану авто. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, вимірюватимуть: параметри світла фар, залишкову висоту малюнка протектора шин, також аналізуватимуть викиди вихлопних газів двигунів внутрішнього згоряння. Окрім цього, перевірять рівень зовнішнього шуму автівки. Загалом інспектуватимуть таксі, вантажівки та автобуси. Приватні легкові автомобілі поки що діагностувати не будуть - наголосили в поліції.

Ціни на цигарки в Україні зростуть. Наступного року кожна пачка подорожчає щонайменше на 8 гривень. Зміна цін пов'язана зі щорічним зростанням акцизів приблизно на 20 відсотків. Це передбачено зобов'язаннями України в Угоді про асоціацію з ЄС та відповідним законом. У Європі мінімальний акциз на тисячу цигарок становить не менш ніж 90 євро. Поступово до цієї позначки дійде й Україна. Тож мінімальна вартість пачки сягне щонайменше п'ятдесяти гривень.

Середня ціна за пачку цигарок:

2022 рік - 50 грн; 2023 рік - 70 грн; 2024 рік - 84 грн; 2025 рік - 101 грн.

В Україні знизився попит на послуги прибиральників. Наразі в усій країні приблизно чотири тисячі вакансій. За даними сайту пошуку роботи, заробітна плата для такої професії - від 4 тисяч до 15 тисяч гривень на місяць. Сума залежить від графіка та обсягу роботи, а також від щедрості роботодавця. Більше платять традиційно в містах-мільйонниках. А шукають на такі посади загалом жінок від 20 до 50 років. Найбільше вакансій наразі в Києві, Харкові та Дніпрі.