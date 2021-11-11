Пособие на похороны: кто и сколько может получить [ Редактировать ]
Источник: Юрий Стрельцов
Все граждане Украины, в случае смерти родственника могут получить от государства пособие на погребение. В 2021 году ее размер составляет 4100 грн, она выплачивается по основному месту работы покойного.
Это предусматривает закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании" №1105, сообщает "Кадровик".
Получить денежную помощь могут:
- жена или муж покойного;
- дети, братья, сестры и внуки, не достигшие совершеннолетия;
- студенты, учащиеся на дневном отделении, возрастом до 23 лет;
- отец или мать усопшего;
- дедушка или бабушка умершего по прямой линии.
Если человек, был безработным и состоял на учете в государственной службе занятости, по закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" №1533 на его похороны дают пособие в размере прожиточного минимума (2481 грн в 2021 году).
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Помощь на погребение пенсионера относится к социальным услугам согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В случае смерти пенсионера похоронившим его людям выплачивается помощь на погребение в размере двухмесячной пенсии усопшего.
Если человек получал пенсию в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" - родственники получают на похороны помощь в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С декабря 2018 года пособие на погребение родственникам умершего военного пенсионера выплачивается в размере не менее 9605 грн.
Сумма пенсии, которая была недополучена в связи со смертью пенсионера, выплачивается - до месяца смерти включительно. Получить деньги имеют право:
- члены его семьи;
- трудоспособные, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти;
- нетрудоспособные, которые находились на его иждивении, независимо от того, проживали они вместе с умершим или нет.
При обращении в Пенсионный фонд для получения пособия на погребение нужно предоставить документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
- свидетельство о смерти;
- выписку из Госреестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справку о смерти пенсионера;
- номер банковского счета.
Срок, в течение которого нужно обратиться за этим пособием, не ограничен.
С 1 апреля 2021 года, выплаты пособия на погребение и недополученной пенсии осуществляются исключительно через банки. Необходимо предоставлять реквизиты банковского счета в формате IBAN открытого на лицо, обратившееся за получением выплаты. Если текущего счета нет - деньги переведут на карточку "Ощадбанка".
Напомним, что в Киеве умерших от коронавируса столичные власти обещали хоронить за счет города.
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