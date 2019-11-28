С похоронами связано множество страшных примет, которых, говорят, обязательно нужно придерживаться. В худшем случае можно накликать беду. Одно из древних суеверий гласит, что нельзя смотреть через окно на процесс похорон. Podrobnosti.ua расскажут, стоит ли верить в странное предвестие.

Считалось, что не стоит смотреть на похороны из окна, поскольку это не понравится душе умершего, так как в этот момент душа усопшего находится около его гроба. В то же время окна, как и многие другие поверхности, способны отражать то, что нас окружает, потому суеверные люди верят в способность стекла отражать душу.

Говорят, что покойнику такое отражение не понравится, потому он может отомстить вам после. И среди возможных последствий выделяли даже смерть.

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