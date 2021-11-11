Загалом по області працює більш як сто центрів вакцинації, і майже всюди - черги.

Ковід обертів не збавляє. За минулу добу 25 тисяч українців отримали позитивні тести. Більш як шістсот пацієнтів - померли.

Та останніми тижнями високі й темпи вакцинації. Вже понад 8 мільйонів українців повністю щеплені. А в центрах імунізації - аншлаги. Як-от у Черкасах. За день до червоної зони черги шалені.

Про те, як місто готується до посиленого карантину - Станіслав Кухарчук.

Ось так зі скандалами та в кількагодинних чергах черкасці проводять останній день перед "локдауном". Уже відзавтра вся область опиниться в "червоній зоні". Щойно ця інформація з'явилась, люди кинулися штурмувати центри вакцинації. Вадим прийшов зробити другу ін'єкцію і чергою був приголомшений.

Вадим, житель Черкас:

Черги ? Ну як бачите! Це велика черга, минулий раз я вакцинувався без черги.

До таких дій людей здебільшого підштовхнули майбутні обмеження, каже пані Людмила. Вона запекла "антивакцинаторка", і щеплення б не робила, але на роботі змусили. До центру імунізації жінка прийшла навіть без маски.

Людмила Мовчанюк, жителька Черкас:

Тобто, ви не вірите, що коронавірус існує ??? -Ну не в такой мере, как его роздули. Это как обычный штам гриппа.

Щоб зробити щеплення, люди готові чекати годинами. Та багатьох цікавить не так сама вакцина, як - папірець.

-А мені дадуть оце, що я зробила це? -Поки що ні!- А коли? -Днів п'ять.

Пані Алла реєструє охочих імунізуватися "Пфайзером", медсестра поруч – "Коронаваком". Якщо перед вихідними медики могли хоч трохи перепочити, то тепер їм і голови ніколи підвести - тут справжній конвеєр.

Алла Пастушенко, медична сестра центру вакцинації:

-Вчора 516 !- А сьогодні ще більше ? -Ну зараз побачимо, це ж тільки день почався…скажіть будь-ласка , яка у вас вакцина?

Загалом по області працює більш як сто центрів вакцинації, і майже всюди - черги, констатують в обласній адміністрації. Та до різкого напливу пацієнтів тут були готові.

Лариса Кошова, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації:

В разі, якщо буде ще збільшуватись, ми будемо додавати додаткові бригади у центри вакцинації у ці дні, якщо будуть великі черги, щоб зменшити черги …ми залучаємо волонтерів у центри вакцинації - це студенти.

На сьогодні дві дози вакцини на Черкащині отримали майже сорок відсотків дорослого населення, першу ж - лише 28 відсотків. Та найбільший ажіотаж у центрах очікують завтра та у вихідні.