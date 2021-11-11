В Україну з'їхалися богослови на велику міжнародну зустріч [ Редактировать ]
У Києво-Печерській лаврі - велика міжнародна зустріч богословів та науковців.
В Україну з'їхалися представники дев'яти помісних православних церков. Зокрема, Польської, Сербської, Болгарської, Чеської. Усі вони говорили про те, як подолати кризу соборності світового православ'я. Адже саме на спільних Вселенських соборах уже багато століть вирішували всі суперечки й негаразди церковного життя. Але тепер, кажуть священники, ці принципи можуть бути втрачені через домінантну роль Константинополя.
Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви:
Саме на Вселенських соборах були сформульовані основи нашої віри. Постанови соборів - це той фундамент, на якому міцно стоїть церква і навпаки, коли в ній завмирає соборний дух - це тягне за собою занепад і в інших сферах церковного життя. Вкрай показово, що хто боровся проти церкви або хотів її підкорити своїй владі, перш за все намагалися обмежити її свободу в скликанні та проведенні соборів.
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