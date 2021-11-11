У Києво-Печерській лаврі - велика міжнародна зустріч богословів та науковців.

В Україну з'їхалися представники дев'яти помісних православних церков. Зокрема, Польської, Сербської, Болгарської, Чеської. Усі вони говорили про те, як подолати кризу соборності світового православ'я. Адже саме на спільних Вселенських соборах уже багато століть вирішували всі суперечки й негаразди церковного життя. Але тепер, кажуть священники, ці принципи можуть бути втрачені через домінантну роль Константинополя.

Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви: