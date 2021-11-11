За останні пів року двох учнів уже перевели в інші класи.

Вдарила по голові та розбила губу, бо учень …відкрив підручник не на тій сторінці! На Київщині горе-вчителька булить дітей?! Другокласники масово відмовляються ходити в школу, а стурбовані батьки б'ють на сполох!

Чому педагогиня досі на робочому місці та чи загрожує їй якась відповідальність за жорстоке поводження з дітьми? У ситуації розбиралася Ярина Марків

-Бабуся, а мене вчителька вдарила головою об парту. – Кажу – як, синочок, вона тебе вдарила? - А от такого каже (показує). Я підборіддям, каже, об парту. -Вивертаю йому губу, да, а там побиті зуби!

Пані Катерина шокова вчинком вчительки. Її онук вчиться в четвертій Обухівській школі. У 2-Б класі. Дитину вона виховує сама. Дмитрик, каже, сирота. Батько помер, мати - покинула. І тепер на долю дитини випало ще одне випробування... шкільне цькування! І не з боку однокласників, а з боку вчителя!

Катерина Вишня, бабуся другокласника:

Неправильно сторінку открив, а тоді ще, є подтвєржденіє, - кулаком його у спину. Я її попередила, я сказала - не бийте Діму , бо це вже не перший раз. А вона так почала істерично кричать.

І Дмитро - не єдиний, хто потрапив під гарячу руку вчительки. Стусани, лайка, приниження, - діти постійно скаржаться на агресивну поведінку педагога й відмовляються ходити до школи. І все це триває понад рік. Відколи вона тут на роботі.

Тамара Татаренко, мати другокласника:

Мама , а мене вчителька сьогодні вдарила по руках , кажу - чому вона тебе вдарила по руках ? Потому шо я не знав, як відкрити, який це урок. Кажу - як це було ? Каже - от так було.

Олена Волошина, мати другокласниці:

Дитина чітко сказала: вчитель на мене так кричав, шо вся Україна чула. Ну за шось же вчителька свариться на вас? А вона каже,- вона кричала на мене із-за того, шо я не могла відкрити сторінку з математики.

За останні пів року двох учнів уже перевели в інші класи. Тепер й іншим батькам увірвався терпець.

Катерина Вишня, бабуся другокласника:

І до директора захожу в кабінет, я їм одвертаю ту губу і показую побито.. побито туто-во зубами. Вони начали мене просить усі - не йдіть нікуди. Ми розберемося.

Тетяна Гуменюк, громадська активістка:

Я вважаю, що її повинні звільнити. Звільнити за статтею. Щоб вона не мала можливості потім навчати інших дітей в іншій школі. Тому що ця вчителька вже перейшла з іншої школи. Тобто перед цим була заява на неї від батьків.

Аби проблему усунути, батьки об'єдналися з активістами й пішли із заявами про булінг і до поліції, і до адміністрації школи. Остання відреагувала. У школі зібрали комісію.

Вікторія Марченко, директор Академічного ліцею №4 Обухівської міської ради:

Запрошені були й батьки і повністю депутати міської ради, і всі служби. З 9 питань 7 питань було спростовано зразу на цій комісії, 2 питання, які потребують додаткового вивчення.

Утім сама вчителька ситуацію не коментує - ні на телефонні дзвінки, ні на смс не відповідає. Не змогли ми з нею поговорити і за посередництва директорки. Відповідь - мовчання.

Роман Бондаренко, юрист ГО "Батьки SOS":

Якщо раніше за жорстоке поводження вчитель міг отримати догану або звільнення, то зараз крім цього є ще адміністративна відповідальність крім дисциплінарної, яка передбачає накладення штрафу на винуватця або громадські роботи.

Тож чи мав місце учительський булінг у цій школі - вирішуватиме поліція, а потім суд. І навіть показань одного свідка буде достатньо для підтвердження випадків цькування з боку педагога. Понести відповідальність може і директорка школи. За приховування фактів булінгу.