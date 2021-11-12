Лідери США та Китаю проведуть віртуальні перемовини [ Редактировать ]
Лідери США та Китаю проведуть віртуальні перемовини 15 листопада. Як повідомляє Reuters, онлайн-зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіня відбудеться на тлі напруження в питаннях торгівлі, прав людини та військової активності. До слова, востаннє президент США й очільник Китаю розмовляли дев'ятого вересня. Тоді під час півторагодинної бесіди лідери порушили питання економіки, змін клімату та протистояння пандемії коронавірусу.
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