В пятницу, 12 ноября, Международный валютный фонд (МВФ) определился с датой пересмотра программы для Украины. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Совет директоров проведет первый пересмотр программы stand-by уже через 10 дней.

Согласно предварительному расписанию официальных заседаний Исполнительного совета МВФ, первый пересмотр программы для Украины обсудят 22 ноября.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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