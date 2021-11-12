Программа МВФ для Украины: назначена дата пересмотра [ Редактировать ]
В пятницу, 12 ноября, Международный валютный фонд (МВФ) определился с датой пересмотра программы для Украины. Об этом сообщается на сайте МВФ.
Совет директоров проведет первый пересмотр программы stand-by уже через 10 дней.
Согласно предварительному расписанию официальных заседаний Исполнительного совета МВФ, первый пересмотр программы для Украины обсудят 22 ноября.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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