В пятницу, 12 ноября, был представлен новый временный исполняющий обязанности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Он возглавлял Главное управление ГСЧС в Ривненской области.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что территориальное подразделение ГСЧС Ривненской области было одним из лучших в системе, Сергей Крук занимал должность руководителя 7 лет.

Министр отметил необходимость в ближайшее время провести заседание коллегии ГСЧС по основным направлениям реформирования. Речь идет, в первую очередь, о реформировании подходов.

Напомним, что в ходе заседания рассматривался ряд правительственных кадровых вопросов.

Так, депутатами был уволен министр экономики Украины Алексей Любченко. Также Рада уволила министра экологии Романа Абрамовского.

Министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова также отправили в отставку.

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