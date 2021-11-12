Німеччина - світовий лідер з поширення коронавірусу. Країна очолила рейтинг, який веде ресурс Worldometers. Приріст напередодні - понад 50 тисяч інфікованих. Новий добовий максимум реєструють четверту добу поспіль. На другому місці - США, за ними - Велика Британія. При цьому, рівень смертності від ковіду в Німеччині в рази нижчий, ніж в Україні. На 50 тисяч заражених - трохи більше як 220 летальних випадків.