У Німеччині понад 50 тисяч людей захворіли ковідом за добу [ Редактировать ]
Німеччина - світовий лідер з поширення коронавірусу. Країна очолила рейтинг, який веде ресурс Worldometers. Приріст напередодні - понад 50 тисяч інфікованих. Новий добовий максимум реєструють четверту добу поспіль. На другому місці - США, за ними - Велика Британія. При цьому, рівень смертності від ковіду в Німеччині в рази нижчий, ніж в Україні. На 50 тисяч заражених - трохи більше як 220 летальних випадків.
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