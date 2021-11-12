Белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" с 12 ноября перестанет принимать граждан Ирака, Сирии и Йемена на рейсы из Турции в Беларусь. Об этом сообщается на сайте "Белавиа".

В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь.

Представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох ранее заявил, что Turkish Airlines прекращает принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена (кроме владельцев дипломатических паспортов).

В ЕС и США собираются ввести санкции против авиакомпаний, которые, по их мнению, содействуют доставке беженцев к границам Беларуси со странами Евросоюза. Под санкции могут попасть "Аэрофлот", "Белавиа" и Turkish Airlines.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты с Ближнего Востока, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч беженцев из Ирака и Сирии подошли к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые - идут на прорыв через заграждение из колючей проволоки.

В Евросоюзе обвинили Александра Лукашенко в провоцировании миграционного кризиса и пригрозили новыми санкциями.

Напомним, что из-за инцидента с бортом Ryanair и Романом Протасевичем, 4 июня Совет ЕС запретил авиакомпаниям из Беларуси использовать авиапространство стран Евросоюза, а также аэропорты в странах ЕС. 26 мая прекратила авиасообщение с Республикой и Украина, с 29 мая белорусским самолетам запретили заходить в украинское авиапространство.