На аукционе Christie’s четыре картины Ван Гога продали за $161 миллион [ Редактировать ]
Источник: Викимедиа
В Нью-Йорке на аукционе Christie’s за $161,1 млн продали четыре картины нидерландского художника-импрессиониста Винсента Ван Гога (1853-1890). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
С молотка ушли следующие работы Ван Гога:
- "Стога сена" (Meules de blé, 1905) - $35 855 000.
"Стога сена" (Meules de blé, 1905). Бумага, гуашь, акварель, перо и кисть, черные туши, карандаш (48,5 x 60,4 см)
Полотно было написано в июне 1888 года, во время пребывания Ван Гога в городе Арле. Была захвачена нацистами в период оккупации Франции. С того момента местонахождение картины оставалось неизвестным до конца 1970-х годов, когда аукционный дом Christie's выкупил ее у американской компании, занимающейся продажей произведений искусства.
- "Молодой человек с васильком" (Jeune homme au bleuet, 1890) - $46 732 500.
"Молодой человек с васильком" (Jeune homme au bleuet, 1890). Масло, холст (40,5 х 32 см.)
Была написана художником в Овер-сюр-Уазе в 1890 году, за два месяца до его смерти.
- "Деревянные хижины среди олив и кипарисов" (Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès) - $71 350 000.
"Деревянные хижины среди олив и кипарисов" (Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès). Холст, масло (45,5 x 60,3 см)
Картина была нарисована в Сан-Реми в октябре 1889 года.
- "Березы (Knotberken)' - $7 344 500.
"Березы (Knotberken)'. Холст, масло (42,8 x 58,6 см)
Написана в Нуэнене в мае 1884 года.
Напомним, что в июне 2020 года письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей продали на аукционе за 210,6 тыс. евро.
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