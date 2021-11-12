Правоохоронці накрили низку штампувальників підробних ковід-документів [ Редактировать ]
Липові сертифікати і ПЛР-тести на будь-який смак. За минулу добу одразу у трьох містах - Києві, Харкові та Івано-Франківську накрили штампувальників фальшивок.
Приміром, у столиці шахраї запустили цілу типографію - за один ПЛР-тест брали по 750 гривень. Хоча справжній коштує стільки ж . А за сертифікат вакцинації - по 4,5 тисячі. А на Прикарпатті підробні тести продавала турагенція - по півтори тисячі гривень. Її власник друкував липові довідки на бланках медичних лабораторій із підробними печатками.
Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-Франківській області:
Він створив фейковий веб-сайт, який імітував справжню веб-сторінку відомої медустанови. Після того, як прикордонник сканував кюаркод, на тих довідках відбувався перехід до цього фейкового сайту. Працював він приблизно до трьох місяців, займаючись цим протиправним бізнесом. І його клієнтами були як люди, які виїжджали закордон із туристичною метою, так і в більшій мірі ті люди, які виїжджали на роботу.
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Рада вже в першому читанні проголосувала за нові штрафи - це від 17 до 34 тисяч гривень, тож можна уявити, скільки отримає скарбниця. До прикладу - і поліція, і прикордонники щодня виявляють липові довідки десятками.
Ціна питання - 5 тисяч гривень. За цю суму обіцяв ще й внести відомості про щеплення в базу даних.
За даними слідства, ділки виготовляли фейкові довідки про негативні ПЛР-тести та Covid-сертифікати.
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