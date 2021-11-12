Липові сертифікати і ПЛР-тести на будь-який смак. За минулу добу одразу у трьох містах - Києві, Харкові та Івано-Франківську накрили штампувальників фальшивок.

Приміром, у столиці шахраї запустили цілу типографію - за один ПЛР-тест брали по 750 гривень. Хоча справжній коштує стільки ж . А за сертифікат вакцинації - по 4,5 тисячі. А на Прикарпатті підробні тести продавала турагенція - по півтори тисячі гривень. Її власник друкував липові довідки на бланках медичних лабораторій із підробними печатками.

Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-Франківській області: