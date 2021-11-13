Об этом журналистам сообщила Посол международной кампании Girl2Leader в Украине, народный депутат Юлия Левочкина в рамках мероприятия, посвящённого Международному дню девочек.

"Чем больше мы культивируем среди молодого поколения девочек идею о важности участия в процессах принятия решений и говорим об этом в рамках образовательных программ, тем больше вероятность того, что представители молодого поколения будут готовы взять судьбу в собственные руки и активно двигаться вперед, становясь лидерами", - подчеркнула Юлия Левочкина.

Посол кампании отметила, что за 12 лет политической деятельности она неоднократно сталкивалась с мнением, что в нашей стране отсутствует проблема гендерного неравенства.

"Это неправда – в Украине проблема существует в разных сферах. Например, средняя зарплата мужчин на 25% выше, чем средняя зарплата женщин. Такая ситуация наглядно демонстрирует, что по сравнению с мужчинами женщины получают меньшую зарплату за равноценный труд. Это несправедливо и это нужно менять", - обратила внимание Юлия Левочкина.

Посол кампании отметила, что в двухдневном мероприятии в этом году приняли участие девочки разных возрастных категорий со всех регионов Украины. "Мы активно проводим работу с молодым поколением девочек в Украине. В свою очередь, мои коллеги, послы международной кампании Girl2Leader в других странах мира, также работают для того, чтобы девушки становились частью процесса принятия решений. Наша цель состоит в том, чтобы в будущем как можно больше женщин становились во главе управленческих процессов", - резюмировала Юлия Левочкина.

Напомним, в Киеве проходит масштабное мероприятие, посвященное Международному дню девочек, в рамках кампании Girl2Leader Ukraine.

Girl2Leader Ukraine является частью всемирной кампании Girl2Leader, направленной на передачу женщинами-политическими лидерами опыта относительно расширения прав и возможностей женщин молодому поколению девочек. Girl2Leader действует под эгидой Глобального форума женщин-политических лидеров (Women Political Leaders).