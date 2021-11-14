Теплоелектростанції отримають майже два мільйони тонн вугілля

Вимкнення світла і холодні батареї. Цього тижня про енергетичну кризу говорили не лише опозиція та експерти, а й - міністри.

В уряді визнали - Україні справді бракує вугілля. Лише дві з 12 вітчизняних ТЕС мають мінімальні запаси палива.

Що це означає? Без антрациту електростанції не зможуть виробляти електрику. А значить - існує ризик віялових вимкнень та дефіциту тепла.

Втім, в Міненергетики заспокоюють. По-перше, ТЕС - не єдині, хто виробляє світло. Мовляв, в Україні достатньо атомних електростанцій. А по-друге, вже до кінця листопада, обіцяють в уряді, теплоелектростанції отримають майже два мільйони тонн вугілля.