Лише дві з 12 вітчизняних ТЕС мають мінімальні запаси палива [ Редактировать ]
Вимкнення світла і холодні батареї. Цього тижня про енергетичну кризу говорили не лише опозиція та експерти, а й - міністри.
В уряді визнали - Україні справді бракує вугілля. Лише дві з 12 вітчизняних ТЕС мають мінімальні запаси палива.
Що це означає? Без антрациту електростанції не зможуть виробляти електрику. А значить - існує ризик віялових вимкнень та дефіциту тепла.
Втім, в Міненергетики заспокоюють. По-перше, ТЕС - не єдині, хто виробляє світло. Мовляв, в Україні достатньо атомних електростанцій. А по-друге, вже до кінця листопада, обіцяють в уряді, теплоелектростанції отримають майже два мільйони тонн вугілля.
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