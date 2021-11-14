Селище Невельське - сьогодні опинилося під прицілом. Цієї ночі ворог накрив його вогнем! Зруйновані будинки, під завалами опинилися люди. І на щастя, їх вдалося дістати живими...

Взагалі цей тиждень на фронті був кривавим. Із загиблими та пораненими... Всі ці дні на передовій працював і мій колега - воєнкор Ігор Левенок. Тож далі - його репортаж про війну, яка поруч.

Ледь не щодня у фронтових зведеннях - повідомлення про полеглих і поранених. Цей тиждень на Донбасі - почався з трагедії. На Луганщині від ворожого обстрілу загинув Віталій Павлисько. Противник ударив із важкої артилерії по українських позиціях. Чоловікові не вистачило секунди, аби сховатися в укритті.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну судьба така, було вєтренно і відать не почули вихід і… секунда - є людина і її одразу нема, все…

А це вже мирне селище. Перебиті лінії електроживлення. Зруйновані будівлі й пошкоджена техніка. Це - територія Попаснянського водоканалу. Його філія розташована в Світличному, неподалік від лінії розмежування.

Сергій Холод, начальник департаменту КП "Попаснянський водоканал":

С этим мы живем уже семь лет, вот с вот этим - уже семь лет! Денег нет, ничего нет. Мы ж на ту сторону подаем воду, а та сторона с нами не расчитывается уже опять. И не один месяц.

Чому і навіщо супротивник нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди. Працівники водоканалу кажуть: здоровим глуздом логіку ворога не осягнути. Він руйнує об'єкт, який забезпечує водою й окуповану територію. А - може призвести до гуманітарної катастрофи.

Стреляют постоянно в одно и тоже место, тут никакой ошибки, координаты видно есть, и они туда будь здоров и давай.

Обстріл стався посеред дня. П'ятеро працівників - вбереглися дивом. Люди нарахували зо півтора десятка снарядів, що вибухнули на території підприємства. Зруйнована хіміко-бактеріологічна лабораторія, в якій перевіряли якість води.

Анна Старовойтенко, інженер хіміко-бактеріологічної лабораторії:

Ужас, это то, что мы увидели. У нас уже такое было в пятнадцатом году. Потом не было таких обстрелов и вот опять.

І знову Луганщина. Звідти трагічна звістка надійшла для двох українських родин. У п'ятницю загинули - десантники. Підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосєєв підірвалися на автомобілі. Спрацювала закладена ворогом міна.

Армійці кажуть: фронт гримить уздовж усієї лінії зіткнення. Неспокійна Світлодарська дуга. Свіжі вирви, осколки і залишки від мін і снарядів. З окопів і бліндажів без потреби бійці не виходять. Але тут навіть укриття не завжди рятує.

Вона пробиває бліндаж, бо фугасно-противобліндажна і внутрі вже розривається.

Сутеніє на Донбасі швидко. Вечір і ніч - це час, коли ворог активізується. Прямуємо до "нульових" позицій наших армійців під гуркіт ворожої зброї.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Це був постріл з гранатомета з накрученою на заряд міною вісімдесят другого калібру. А недавно сто двадцятий міномет нас обстріляв. Ніхто не думав, що буде цілий сто двадцятий. Ну попало четко ось сюди нам. Отам де Вася стоїть отам я стояв. Не знаю як осколками мене не защемило, но ударною волною мене закинуло аж у бліндаж.

Останні дні стріляє снайпер ось із ближніх позицій. В основному по собаках, собаки чують, що там передвигаються люди, виходять ось сюди на верх на бліндаж і начинають гавкать і він по них стріляє.

Їхня мета яка, визвать вогонь у відповідь. Для того, аби визначити наші вогневі точки.

Це там де ми були? - Так. - А може бути снайпер? - Да. Тут він точно є.

Люди гинуть і кінця й краю не видно… Он вже щось гепає. Гепає. О, вже ближче.

Ігор Левенок, кореспондент:

З боку ворога помічена активність, власне, супротивник вже почав відкривати вогонь з підствольних гранатометів, прилетіла навіть одна міна. Наші бійці отримали наказ дати відповідь.

Потихеньку воюємо, нічого не міняється. Ну да, окопна війна і вона ж звісно виснажлива штука…Да.

Ця ніч на передовій для українських військових минула без втрат. Утім, зранку ворог знову почав гатити. Під вогнем опинилося селище Невельське. Зруйновані будинки. Зламані долі. Рятувальники з-під завалів дістали подружжя пенсіонерів. Життя людей врятували. Війна триває…