Війна на Донбасі: фронт гримить уздовж усієї лінії зіткнення [ Редактировать ]
Селище Невельське - сьогодні опинилося під прицілом. Цієї ночі ворог накрив його вогнем! Зруйновані будинки, під завалами опинилися люди. І на щастя, їх вдалося дістати живими...
Взагалі цей тиждень на фронті був кривавим. Із загиблими та пораненими... Всі ці дні на передовій працював і мій колега - воєнкор Ігор Левенок. Тож далі - його репортаж про війну, яка поруч.
Ледь не щодня у фронтових зведеннях - повідомлення про полеглих і поранених. Цей тиждень на Донбасі - почався з трагедії. На Луганщині від ворожого обстрілу загинув Віталій Павлисько. Противник ударив із важкої артилерії по українських позиціях. Чоловікові не вистачило секунди, аби сховатися в укритті.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Ну судьба така, було вєтренно і відать не почули вихід і… секунда - є людина і її одразу нема, все…
А це вже мирне селище. Перебиті лінії електроживлення. Зруйновані будівлі й пошкоджена техніка. Це - територія Попаснянського водоканалу. Його філія розташована в Світличному, неподалік від лінії розмежування.
Сергій Холод, начальник департаменту КП "Попаснянський водоканал":
С этим мы живем уже семь лет, вот с вот этим - уже семь лет! Денег нет, ничего нет. Мы ж на ту сторону подаем воду, а та сторона с нами не расчитывается уже опять. И не один месяц.
Чому і навіщо супротивник нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди. Працівники водоканалу кажуть: здоровим глуздом логіку ворога не осягнути. Він руйнує об'єкт, який забезпечує водою й окуповану територію. А - може призвести до гуманітарної катастрофи.
Стреляют постоянно в одно и тоже место, тут никакой ошибки, координаты видно есть, и они туда будь здоров и давай.
Обстріл стався посеред дня. П'ятеро працівників - вбереглися дивом. Люди нарахували зо півтора десятка снарядів, що вибухнули на території підприємства. Зруйнована хіміко-бактеріологічна лабораторія, в якій перевіряли якість води.
Анна Старовойтенко, інженер хіміко-бактеріологічної лабораторії:
Ужас, это то, что мы увидели. У нас уже такое было в пятнадцатом году. Потом не было таких обстрелов и вот опять.
І знову Луганщина. Звідти трагічна звістка надійшла для двох українських родин. У п'ятницю загинули - десантники. Підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосєєв підірвалися на автомобілі. Спрацювала закладена ворогом міна.
Армійці кажуть: фронт гримить уздовж усієї лінії зіткнення. Неспокійна Світлодарська дуга. Свіжі вирви, осколки і залишки від мін і снарядів. З окопів і бліндажів без потреби бійці не виходять. Але тут навіть укриття не завжди рятує.
Вона пробиває бліндаж, бо фугасно-противобліндажна і внутрі вже розривається.
Сутеніє на Донбасі швидко. Вечір і ніч - це час, коли ворог активізується. Прямуємо до "нульових" позицій наших армійців під гуркіт ворожої зброї.
Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:
Це був постріл з гранатомета з накрученою на заряд міною вісімдесят другого калібру. А недавно сто двадцятий міномет нас обстріляв. Ніхто не думав, що буде цілий сто двадцятий. Ну попало четко ось сюди нам. Отам де Вася стоїть отам я стояв. Не знаю як осколками мене не защемило, но ударною волною мене закинуло аж у бліндаж.
Останні дні стріляє снайпер ось із ближніх позицій. В основному по собаках, собаки чують, що там передвигаються люди, виходять ось сюди на верх на бліндаж і начинають гавкать і він по них стріляє.
Їхня мета яка, визвать вогонь у відповідь. Для того, аби визначити наші вогневі точки.
Це там де ми були? - Так. - А може бути снайпер? - Да. Тут він точно є.
Люди гинуть і кінця й краю не видно… Он вже щось гепає. Гепає. О, вже ближче.
Ігор Левенок, кореспондент:
З боку ворога помічена активність, власне, супротивник вже почав відкривати вогонь з підствольних гранатометів, прилетіла навіть одна міна. Наші бійці отримали наказ дати відповідь.
Потихеньку воюємо, нічого не міняється. Ну да, окопна війна і вона ж звісно виснажлива штука…Да.
Ця ніч на передовій для українських військових минула без втрат. Утім, зранку ворог знову почав гатити. Під вогнем опинилося селище Невельське. Зруйновані будинки. Зламані долі. Рятувальники з-під завалів дістали подружжя пенсіонерів. Життя людей врятували. Війна триває…
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Тут, у Гранітному - люди, як і в Трьохізбенці, ховалися у підвалах. А в проміжках між артударами - вивозили дітей. Снаряди падали - дуже щільно.
Противник застосовував заборонену зброю. З мінометів 120 калібру та важкої артилерії обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Новозванівки та Кримського.
Боєць у лікарні у задовільному стані - повідомили у штабі. Минулої доби кількість ворожих атак зросла, зафіксували 13 обстрілів.
З мінометів 120 калібру та важкої артилерії противник обстріляв українські позиції поблизу Мар'їнки, Новозванівки та Кримського.
Як зазначили у штабі, відстань до найближчих житлових будинків становила 100-120 метрів. Українські армійці вогонь у відповідь не відкривали.