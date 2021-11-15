У прикордонних з Білоруссю областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За словами урядовця, визначені місця дислокації бійців для посилення Прикордонної служби, Нацгвардії та поліції. Монастирський також повідомив, що Україна упродовж наступних двох років планує облаштувати державний кордон із Білоруссю.

Що зараз відбувається на кордоні Білорусі з ЄС - знає Ольга Жидецька.

Ірак вивезе своїх громадян із Білорусі. На 18 листопада запланований перший евакуаційний рейс для мігрантів, що застрягли на білоруському кордоні після невдалих спроб потрапити до ЄС. За офіційними даними Мінська, у стихійних таборах нині перебуває близько двох тисяч людей, більшість із них - іракські курди.

Тим часом польські прикордонники стверджують, що білоруські силовики готують великий прорив нелегалів через кордон. Їх нібито спеціально інструктують, а в мігрантських чатах ширяться повідомлення про те, що людей озброюють ножами.

Катажина Жданович, речниця польської прикордонної служби:

Мігрантам підвозять дрова та воду. Білоруський "Червоний хрест" також роздає їм продукти. Але ми також бачимо, що білоруські солдати готуються до тривалого перебування цих людей біля кордону.

З огляду на ситуацію позапланові навчання поблизу державної межі з Білоруссю розпочала Латвія. Щоби бути напоготові, якщо шукачі притулку рушать до країни.

Через міграційну кризу Євросоюз сьогодні запроваджує нові санкції проти Білорусі. Про це повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Очікується, що обмеження торкнуться близько трьох десятків фізичних та юридичних осіб, зокрема міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея та 5168 авіакомпаній, які доправляли нелегалів з Близького Сходу до Мінська.

-Ситуація, що склалася - неприйнятна і має бути припинена. Людей не можна використовувати як зброю.

Натомість у Сполучених Штатах вважають, що мігрантська криза, яку спровокувала Білорусь, спрямована на відвертання уваги від дій Росії на кордоні з Україною. Останніми тижнями світові розвідки констатують стягування російських військ та техніки у регіони, що межують з нашою державою.