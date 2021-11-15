В Австрії запроваджують карантинні обмеження для нещеплених на 10 днів [ Редактировать ]
Австрія посилює карантин для невакцинованих.
Від сьогодні громадяни, які не зробили щеплення проти Ковіду, зможуть залишати свої домівки лише в разі нагальної потреби, щоби купити товари першої потреби або поїхати на роботу. Таких у країні близько двох мільйонів. Попередньо обмеження запроваджують на 10 днів.
Раніше нещепленим заборонили відвідувати заклади харчування, спортзали й перукарні. А також збиратися групами більше як 25 людей.
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