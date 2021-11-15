Австрія посилює карантин для невакцинованих.

Від сьогодні громадяни, які не зробили щеплення проти Ковіду, зможуть залишати свої домівки лише в разі нагальної потреби, щоби купити товари першої потреби або поїхати на роботу. Таких у країні близько двох мільйонів. Попередньо обмеження запроваджують на 10 днів.

Раніше нещепленим заборонили відвідувати заклади харчування, спортзали й перукарні. А також збиратися групами більше як 25 людей.