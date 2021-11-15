Провладну партію очолила Олена Шуляк [ Редактировать ]
У "Слуг народу" - новий голова. Провладну партію очолила Олена Шуляк - заступниця голови парламентської фракції. Вона замінить на посаді Олександра Корнієнка. Його, нагадаю, раніше призначили першим віцеспікером. Рішення ухвалили сьогодні на партійному з'їзді. Як зазначають у політсилі, Корнієнко залишиться членом партії та братиме активну участь у її житті.
по теме
Як пояснив сам політик - хоче зосередитись лише на роботі віце-спікера парламенту. Тож ротація керівництва політсили відбудеться на найближчому з'їзді. У листопаді.
Є й інші підсумки позачергового засідання - вони стосуються покарання за підробку ковід-документів, реєстрації ліків проти коронавірусу і навіть ротацій в уряді.
Активно працювати цього тижня планує весь парламент. Депутатів непокоїть ситуація на українсько-білоруському кордоні. Тому на п'ятницю в Раду викликають міністра внутрішніх справ - Дениса Монастирського.
В понедельник, 15 ноября, на съезде политической партии "Слуга народа" избрали новую главу партии
У четвер нардепи, ймовірно, зберуться на позачергове засідання. Його має скликати президент. Що розглядатимуть - ще не відомо. У монобільшості припускають - це будуть фінансові законопроєкти.