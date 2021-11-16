В Норвегії виявили новий різновид штаму "Дельта" [ Редактировать ]
Понад 425 тисяч нових заражень Ковідом у світі за останню добу. Найбільше - у США, Великій Британії та РФ. Майже 5 тисяч інфікованих померли. А в Норвегії виявили новий різновид штаму "Дельта". Називається "Ей-Вай.63" (A.Y.63).
Він не є небезпечнішим за "Дельту", і вакцина проти нього працює успішно. Уперше "Ей-Вай.63" виявили ще в червні, впродовж останніх місяців він поширився в різних частинах країни.
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