Понад 425 тисяч нових заражень Ковідом у світі за останню добу. Найбільше - у США, Великій Британії та РФ. Майже 5 тисяч інфікованих померли. А в Норвегії виявили новий різновид штаму "Дельта". Називається "Ей-Вай.63" (A.Y.63).

Він не є небезпечнішим за "Дельту", і вакцина проти нього працює успішно. Уперше "Ей-Вай.63" виявили ще в червні, впродовж останніх місяців він поширився в різних частинах країни.