Ситуація на білорусько-польському кордоні залишається напруженою, там досі скупчуються тисячі нелегалів.

Понад тиждень іноземці живуть просто неба. Щоб потрапити до ЄС, періодично штурмують огорожу: намагаються прорвати сітку, жбурляють у польських прикордонників камінням. Забрати своїх громадян додому зголосився Ірак. Літаки мають прибути за людьми у четвер.

Готовий відправляти біженців додому і Мінськ, заявляє Лукашенко. Але в Брюсселі таким заявам не вірять і готують новий пакет санкції проти відповідальних за міграційну кризу на кордоні ЄС.