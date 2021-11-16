Правоохоронці викрили мінізавод з підпільного виробництва бензину [ Редактировать ]
У Харкові поліція викрила підпільне виробництво пального. Мінізавод облаштував приватний підприємець. Низькоякісний бензин змішували з різними присадками і продавали як Євро-95. Фальсифікат постачали на АЗС Харкова й області, а комунальним і держпідприємствам продавали за завищеними цінами. Гроші розподіляли між усіма учасниками оборудки.
Наталія Калиновська, начальник сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України:
Вартість такого пального вища, ніж ринкова ціна. За результатами проведення санкціонованих обшуків, працівники поліції вилучили паливно-мастильних матеріалів та спецобладнання на 192 мільйони гривень, окрім того чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність групи осіб.
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