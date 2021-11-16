Троє милих левенят з'явилися на світ у зоопарку [ Редактировать ]
У зоопарку німецького Гельзенкірхена публіці представили трьох новонароджених левенят - Джамілу, Кумані та Малайку.
На світ дитинчата з'явилися трохи більше ніж місяць тому - і весь цей час були під наглядом ветеринарів. Нині ж вони перебувають біля мами.
За словами працівників звіринцю, малята повністю здорові й добре набирають вагу.
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