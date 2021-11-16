По состоянию на вторник, 16 ноября, в Украине в "красной" зоне находится 18 регионов, а с 18 ноября - она еще больше расширится. В "желтой" - только две области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 18 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская.

Отметим, Винницкая область переходит в "красную" зону с 18 ноября. ВКабмине сообщили, что Херсонская и Луганская области могут выйти из этой зоны.

"Оранжевая" зона:

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Закарпатская,

Черновицкая.

"Желтая" зона

Тернопольская область

Кировоградская область.

Читайте также, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом. Это Херсонская и Луганская области, это станет возможным лишь при условии сохранения положительной динамики.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что украинцы могут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться к "красной" зоне. Сегодня в "красной" зоне карантина находятся 17 областей и Киев.

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