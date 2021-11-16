Канада потерпає від надмірних опадів [ Редактировать ]
Канада потерпає від злив. Надмірні опади спричинили повені та зсуви ґрунту. Негода найбільше вдарила по півдню країни, зокрема Британській Колумбії.
Влада міста Меррітта з населенням 7 тисяч жителів закликала людей евакуюватись. Паводок затопив мости й вивів з ладу міську систему стічних вод.
Також в одній із громад оголосили надзвичайний стан. Зсув ґрунту заблокував дві автомагістралі, у пастці опинилися близько сотні машин. Людей рятували за допомогою гелікоптера.
по теме
В Італії - повінь, у Китаї снігопад , а в Канаді утворилося рідкісне атмосферне явище.
Про це повідомляє Український Гідрометцентр. За прогнозами синоптиків, завтра нічна температура по країні коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу.
В столиці - Гобарті - зафіксували три градуси за Цельсієм.
Погода в Украине в воскресенье, 14 ноября, благодаря влиянию антициклона будет без осадков и относительно теплая
В Украине потеплеет. Так, уже 11 ноября, температура воздуха поднимется