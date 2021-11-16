Байден зустрівся з головою КНР [ Редактировать ]
Президент США та голова Китайської Народної Республіки провели переговори. Розмова відбувалася в онлайн-форматі. Лідери двох країн намагалися позбутися, цитую, "напруги", що виникла між державами. Перемови ініціювала американська сторона, щоби схилити Піднебесну дотримуватися правил міжнародної торгівлі.
Переговори виявилися успішними: Сі Цзіньпін висловив готовність до діалогу. Також очільники держав обговорили поширення технологій і способи протидії змінам клімату. Окрім того, Джо Байден висловив занепокоєння щодо дотримання прав людини в Китаї, зокрема в Сінь-цзяні, Тибеті та Гонконзі.
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