Політика Байдена під ударом: великий бізнес подав до суду через примусову імунізацію

За даними медиків, США - досі на першому місці за кількістю заражень і смертей від коронавірусу. Тих, хто інфікувався, - понад 45 мільйонів, померлих (із початку пандемії) - вже понад 740 тисяч. Вакцини зараз у кожній аптеці доступні й безкоштовні, але досі кількість тих, хто їх отримав, не дотягує до сімдесяти відсотків.