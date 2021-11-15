Под Луганском найден огромный тайник с оружием (фото) [ Редактировать ]
Сотрудники Службы Безопасности Украины обнаружили в Луганской области подземный тайник, где был спрятан целый арсенал оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Таким образом, тайник с боеприпасам был обнаружен на территории Щатинского района в 5 километрах от линии разграничения. Схрон был оборудован еще в 2014 году для обстрела позиций украинских войск и диверсий на объектах энергетики и водоснабжения региона.
Отмечается, что правоохранители изъяли более 70 артиллерийских снарядов калибра 30 миллиметров, 5 противотанковых мин, 10 ручных гранат и дымовую шашку. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех причастных лиц.
Читайте также, в городе Авдеевка, который находится в Донецкой области, был найден тайник, из которого извлекли оружие и боеприпасы. Опасная находка была сделана на территории гаражного кооператива, правоохранители в настоящее время устанавливают происхождение оружия и боеприпасов, а также лиц, которые причастны к делу.
Кроме того, в поселке городского типа Кирилловка, который находится в Запорожской области, вблизи одной из баз отдыха были обнаружены боеприпасы и взрывчатка. Правоохранители нашли пакет, который находился недалеко от береговой линии во время проверки оперативной информации.
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