Для развития экономики необходима системная работа с производителями, лоббирование их интересов на внешних рынках, грамотная налоговая политика. И прежде всего – нужен мир в стране. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Наш".

"Провалы в экономике стали визитной карточкой нынешней власти. Она обманула своих избирателей – нет мира, нет борьбы с бедностью, нет понимания, как поднять экономику. Есть только коррупция и провалы по всем направлениям. А повышение налоговой нагрузки, как в последних законодательных инициативах власти – худшее из возможных решений. Это только усиливает недоверие бизнеса и инвесторов", - заявил политик.

По словам политика, безответственное отношение власти к экономике будет только усиливать ее кризисное состояние. Поэтому необходим ряд мер, которые способны исправить это положение дел.

"Нужно стремиться защищать собственные интересы и отрабатывать свой сценарий развития экономики. Государство должно работать по нескольким направлениям. В первую очередь, должна быть поддержка самых важных, базовых отраслей – это и налоговое законодательство, и кредитование, и возможность получения дешевых энергоносителей для производства продукции, и лоббирование интересов отечественных производителей на внешних рынках. При этом, для работы на внешних рынках, необходимо выбрать хотя бы 20 стран и сосредоточить усилия наших торговых миссий на создании устойчивых рынков сбыта нашей продукции. Пока же власть готова только разрушать экономические связи и портить отношения даже с теми странами, которые поддерживали Украину", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик заявил, что парламент должен взять на себя ответственность и предложить конкретные меры по выходу из экономического кризиса.

"Нынешнее правительство не способно работать на преодоление кризиса в экономике, и ему давно пора в отставку. "Оппозиционная платформа - За жизнь" подготовила свои предложения по выходу экономики из кризиса. Мы настаиваем на увеличении государственных бюджетных расходов на 60 млрд гривен для восстановления экономики. Мы считаем, что парламент должен поддержать наши инициативы и помочь экономике, а не бездумно штамповать законы, усиливающие налоговое давление", - резюмировал Юрий Бойко.