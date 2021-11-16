В среду, 17 ноября, украинцы будут отмечать Международный день студента. В Украине этот день был также установлен праздничным президентским указом. Обязательно поздравьте всех родных, друзей и знакомых!

А мы уже позаботились о вас заранее и подготовили красивые и позитивные поздравления в прозе, картинках и стихах.

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Поздравляю с Днем студента!

И спешу я пожелать,

Чтобы только на отлично

Все экзамены сдавать,

Самых интересных лекций,

Замечательных друзей,

Ярких, радостных эмоций,

Жить чтоб было веселей!

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Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии!

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Что студенту пожелать?

Сессии легко сдавать,

Никогда не унывать

И зачеты получать.



Быть уверенным в себе,

У доски - как на стрельбе.

Чтобы на сердце позитив,

А в идеях - креатив.

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Студенчество - воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!

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Легких сессий и семестров,

Интересных лекций вам.

Быть в учебе как маэстро,

Знать, что все вам по зубам!



И учиться на "отлично",

Помнить лучшие моменты,

Вдаль смотреть оптимистично.

Счастья в жизни! С Днем студента!

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Поздравляю с днем студента! Желаю сдавать все зачеты и экзамены только на отлично. Пусть учебный процесс проходит легко и познавательно. Пусть стипендия будет большой, преподаватели добрыми, а диплом красным!

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