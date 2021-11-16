День студента: веселые поздравления в стихах и открытках [ Редактировать ]
В среду, 17 ноября, украинцы будут отмечать Международный день студента. В Украине этот день был также установлен праздничным президентским указом. Обязательно поздравьте всех родных, друзей и знакомых!
А мы уже позаботились о вас заранее и подготовили красивые и позитивные поздравления в прозе, картинках и стихах.
***
Поздравляю с Днем студента!
И спешу я пожелать,
Чтобы только на отлично
Все экзамены сдавать,
Самых интересных лекций,
Замечательных друзей,
Ярких, радостных эмоций,
Жить чтоб было веселей!
***
Поздравляю с Днем студента, с праздником юных мечтаний, новых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаю, чтобы каждый день был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профессии!
***
***
Что студенту пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенным в себе,
У доски - как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях - креатив.
***
Студенчество - воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!
***
***
Легких сессий и семестров,
Интересных лекций вам.
Быть в учебе как маэстро,
Знать, что все вам по зубам!
И учиться на "отлично",
Помнить лучшие моменты,
Вдаль смотреть оптимистично.
Счастья в жизни! С Днем студента!
***
Поздравляю с днем студента! Желаю сдавать все зачеты и экзамены только на отлично. Пусть учебный процесс проходит легко и познавательно. Пусть стипендия будет большой, преподаватели добрыми, а диплом красным!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Уже во вторник, 16 ноября, украинцы будут отмечать День работников телевидения, радио и связи
Новый год-2022 и Рождество подарят украинцам традиционно длительные выходные дни
В ноябре 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников
Цены на проезд в общественном транспорте Киева вырастут до 20 гривен
Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан