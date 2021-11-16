ЄС та НАТО висловлюють підтримку Україні через російську агресію [ Редактировать ]
Євросоюзу доведеться обирати між російським газом та захистом України. Так вважає британський премʼєр Борис Джонсон. Тему гібридної агресії Москви підняв на Раді Євросоюзу сьогодні й генсек НАТО. Більше подробиць - в Олени Абрамович.
Не тому, що хоче стати ворогом Росії, а через те, що бореться за демократію і свободу. Так пояснив свою критику щодо газогону "Північний потік-2" британський премʼєр Борис Джонсон. Урядовий офіс опублікував його промову, де він попереджає європейських колег - вони на слизькій доріжці.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Сподіваюся, інші європейські країни усвідомлять, що невдовзі постане вибір між спрямуванням дедалі більшої кількості російських вуглеводнів у нові гігантські трубопроводи та захистом України і обстоюванням справи миру та стабільності.
Питання миру і стабільності в Україні порушив перед Євросоюзом Генсек НАТО - Єнс Столтенберг. Він прибув на засідання міністрів оборони ЄС, щоб повідомити про накопичення російських військ поблизу українських кордонів.
Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:
Зараз надзвичайно важливо дати Росії чітко зрозуміти, що вона має знизити напруженість і уникати будь-якої ескалації в Україні та навколо. Союзники по НАТО і надалі уважно відстежуватимуть ситуацію та надаватимуть політичну і практичну підтримку Україні.
Як саме НАТО та ЄС можуть відреагувати на можливе загострення - Генсек не уточнив. Проте пояснив - саме через російську агресію щодо України союзники посилили свою присутність у чорноморському регіоні та на східних кордонах ЄС. І бойову готовність теж.
Пообіцяли підтримку Україні напередодні й Франція з Німеччиною. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч із колегами з цих країн. За його словами, вони пообіцяли дати знати Кремлю, що будь-які провокації матимуть жорсткі наслідки.
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