В доме престарелых в Днепре, в котором в результате возгорания проводки от угарного газа умерли пять женщин, проживали 30 человек. На данный момент остальных жильцов перевозят в другой дом. Об этом сообщается в Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, инцидент произошел в доме престарелых "Тепло любимых".

"В доме проживали 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет, из которых 23 лежачих больных. Как было установлено работником Секретариата Уполномоченного, на втором этаже здания, где находились лежачие больные, произошло замыкание электрической проводки", - отметила Денисова.

Пострадавшим была предоставлена ​​необходимая медицинская помощь, в госпитализации они не нуждаются. На данный момент их транспортируют в другое здание этого заведения в Днепре.

Денисова добавила, что как правило 90% частных домов престарелых нарушают правила пожарной безопасности. В частности, на окнах установлены нераспашные решетки, двери закрываются на замок, а ключи находятся у персонала, техническое обслуживание огнетушителей не проводится, противопожарная сигнализация - отсутствует.

Ранее мы писали, что в столичном Подольском районе загорелся дом для пожилых людей "Серебряный век". На момент начала возгорания в доме престарелых находились 65 пожилых постояльцев, а также 15 сотрудников персонала, часть из них спасатели сразу же эвакуировали с верхнего этажа.

Кроме того, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек, возгорание произошло на улице Нижняя Гиивская, 150Б, на втором этаже двухэтажного жилого дома, который был переоборудован под дом престарелых.

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